Anahí de Cárdenas envió un mensaje sobre aprender a quererse a sí misma tras su operación por cáncer de mama. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas continúa compartiendo el día a día de su lucha contra el cáncer de mama. Así, el pasado 15 de noviembre reveló que se sometió a su primer tratamiento. Aunque no especificó de qué se trataba, se dio a entender que fue una operación.

Recientemente, la artista volvió a compartir a través de su cuenta de Instagram detalles sobre su estado de salud. Esta vez, se trató de una fotografía en la que deja ver su cicatriz en el pecho, producto de la intervención a la que se sometió.

Al respecto, la actriz de "Asu mare" reflexionó sobre su propio cuerpo y señaló que ahora lo valora de otro modo. “Me falta una teta. Y sí, me falta una teta. Pasé tantos años de mi vida adulta mirándome las tetas, descontenta por sus diferencias, molesta con mi cuerpo por no ser perfecto y ahora solo tengo una”, escribió la intérprete.

La imagen, tomada por su novio, fue publicada luego tras una serie de deliberaciones por parte de Anahí de Cárdenas. “Ayer la vi y dije: mierda, qué lindas eran mis tetas. Tantos que me la pasé juzgándome”, publicó en el mensaje.

De este modo, la recordada actriz de "Aj Zombies!" se inclinó por hace una sesión fotográfica mostrando su cicatriz, pues es una forma de “empezar a quererme nuevamente, pero ahora más bonito, sin juzgarme”.

DIAGNÓSTICO

El pasado 11 de noviembre, Anahí de Cárdenas, conocida por haber protagonizado películas como “Dioses” y “Máncora”, reveló a través de sus redes sociales que el 4 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

“El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, señaló la actriz de la cinta “¡Asu mare!” en un video que publicó en su cuenta de Instagram. La también bailarina indicó que días atrás descubrió que tenía una protuberancia en la zona del pecho derecho y, tras realizarse una mamografía y una resonancia magnética, su actual enfermedad fue finalmente detectada.

Durante su mensaje, la actriz también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia —en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante—, además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.

Pese a la noticia, la actriz indicó en un texto que acompaña a su video que todavía mantiene la esperanza de superar esta enfermedad. Y, asimismo, pidió respeto a la manera en que afronta la noticia de este padecimiento. “De antemano, quiero pedir disculpas si estoy sonando un poco fría con el tema, pero nada, cada uno tiene su proceso y lo maneja como puede. Este es el mío”, puntualizó.

Como se recuerda, Anahí de Cárdenas debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Actualmente, continúa con las grabaciones de la cinta "No me digas solterona 2".

