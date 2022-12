La actriz Anahí de Cárdenas se sinceró sobre la etapa adulta y los cambios que ha provocado el cáncer en su vida. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas se sinceró sobre su crecimiento y carrera artística, ya que han sido años difíciles. A través de redes sociales, la actriz publicó una fotografía acompañada de un largo mensaje sobre los cambios y desafíos que afronta en esta nueva etapa desde que vive con cáncer.

La artista de 36 años manifestó que conoció el significado de su carta astral, donde decía que el 2019 sería el fin de una etapa para ella, y calificó este período de tiempo como “poco ortodoxa”, debido a que mucha gente no la iba a aceptar.

“Eso me resonó mucho. Porque la etapa de la que hablaba fue desde que tuve 19 años hasta los 35 años. Una etapa de mucho crecimiento, pero a la vez llena de altos y bajos, polémica y poco ortodoxa”, escribió Anahí de Cárdenas en Instagram.

En esa misma línea, la actriz de “No me digas solterona” recordó su primer papel en “Esta sociedad”, donde interpretó a Úrsula, una chica vanidosa. Sin embargo, reveló que se sintió odiaba sin motivo alguno, o por actuar como una joven adinerada en la popular serie juvenil de América Tv.

“O me amabas o me odiabas, y así me sentí muchas veces. Odiada sin motivo. Odiada porque me hice famosa interpretando a una niña pituca y eso se quedó en la mente de las personas”, comentó. “Dicen que a una se queda de la edad de cuando una se hizo famosa. (Taylor Swift en su documental) y tiene toda la razón. Tenemos que reinventarnos mil veces para poder acceder a algunos años más de carrera”.

Anahí de Cárdenas aseguró sentirse agradecida por su situación actual, ya que está aprendiendo nuevas cosas y ha podido mostrar un lado muy distinto. Como se recuerda, hace unos meses le diagnosticaron cáncer de mama.

“Por eso estoy tan agradecida con lo que me está pasando. Me está dando una nueva oportunidad para mostrar un lado que jamás hubiesen visto si no hubiese pasado esto. Mi yo sensible, empático, que acompaña y sostiene. No soy una santa, nunca lo fui, pero tengo otro propósito en la vida, creo. El cáncer te cambia, tu humaniza, te vuelve tu yo más complejo y simple a la vez”, agregó.

