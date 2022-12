Anahí de Cárdenas participará en una obra sobre el feminicidio: 'es importante hablar, hacer la denuncia, por más que duela'. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas no se detiene. A la par de sus sesiones de quimioterapia, la actriz no deja de trabajar. No solo grabó para la cinta "No me digas solterona 2" sino que también ensaya para una obra de microteatro que trata sobre un feminicidio.

Después de la última semana de ensayos de "Caso Forense", la artista admitió que la intensidad de la historia ─aunque también cree que pudo deberse a otras circunstancias─ hizo que terminara en llanto.

"Se me salió un llanto inesperado, no entendía qué pasaba. No sabía si era la emoción porque había nacido la sobrina de mi novio, o la pena de no poder ser mamá por los proximos años o por el niño que mi personaje pierde por maltratos físicos. De pronto, todo se empieza a mezclar", sostuvo Anahí de Cárdenas en su cuenta de Instagram.

Ella trata de cuidarse con los trabajos actorales que acepta ya que inevitablemente afecta a las emociones y estados de ánimo. "Esta es una obra fuerte. De esas que piensas dos veces antes de embarcarte en el proceso", comentó. Entonces se preguntó, ¿por qué decidió hacer una obra sobre un feminicidio?

"Porque es necesaria. Porque vivimos en un país en el que nos matan. Porque si no protestamos desde el arte, cómo lo hacemos", fueron las respuestas que se dio a sí misma. "Es importante hablar, hacer la denuncia, por más que duela. Porque duele. Pero más duele, que nadie haga nada", recalcó De Cárdenas.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, Anahí de Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Ella participa en la cinta "Rómulo y Julita" y, en abril, estrenará la comedia "No me digas solterona 2".

