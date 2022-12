Anahí de Cárdenas contó que, este mes, iniciará las sesiones de quimioterapia. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas continúa con su lucha contra el cáncer de mama. A través de sus redes sociales, ella va compartiendo sus avances. Esta vez, reveló que, contra lo que esperaba, va a tener que realizar sesiones de quimioterapia, algo que al inicio la asustó.

La recordada actriz de "Al fondo hay sitio" se someterá a ocho sesiones, las cuales empezará este mes. El proceso durará entre 4 y 6 meses.

"Cuando me dijeron que iba a hacer quimioterapia la pasé bastante mal. Me asusté muchísimo. No fue la noticia que esperaba. Pensé que solo serían pastillas. Por mi edad y el riesgo del tumor, se decidió por la quimio preventiva para que esta huevada ya no regrese nunca más", sostuvo Anahí de Cárdenas en un video.

La actriz, que continúa con las grabaciones de la cinta "No me digas solterona 2", sintió que había fallado. "Toda la fuerza que había adquirido se fue, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo iba a seguir predicando fuerza cuando todo esto me tenía tan asustada y triste?", se cuestionó en la publicación.

Anahí de Cárdenas continúa con las grabaciones de 'No me digas solterona 2'. | Fuente: Instagram

La artista recibió un buen consejo: abrazar sus miedos y también querer esa parte suya. Algo que ahora recomienda a los demás pues, a pesar de tener un grupo de apoyo y amigos que le dan ánimos, "la mejoría viene de adentro".

"Te recomiendo que te abraces, estés pasando por un problema o no, es importante decirse que todo va a estar bien, que nos queremos mucho y pase lo que pase aquí vamos a estar con nosotros", continuó Anahí de Cárdenas.

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl".

Anahí de Cárdenas se asustó cuando le dijeron que se someterá a quimioterapia, pero aprendió a aceptar el miedo. | Fuente: Instagram

