La actriz Anahí de Cárdenas ha recibido centenas de mensajes de apoyo, en redes sociales. después de anunciar que comenzó su tratamiento de quimioterapia, en su lucha contra el cáncer de mama. Artistas de la farándula local e internacional le mandaron palabras de alientos, entre ellos el cantante Alejandro Sanz.

"Eres una jefaza. Dale duro que tú puedes", comentó el músico español en la misma publicación de Instagram donde la artista dio a conocer cómo se siente tras su tratamiento. Ella le agradeció por su mensaje y se mostró de buen ánimo: "¡acá vamos, metiéndole con todo!".

Además de Alejandro Sanz, otros artistas le enviaron mensajes como el director ecuatoriano Jorge Ulloa (creador de Enchufe TV), el actor Juan Carlos Rey de Castro (con quien trabajó en la obra "El discurso del rey") y las cantantes Giuliana Rengifo y Daniela Darcourt, entre otros.

"Te admiro mucho amiga. ¡Tu actitud es todo! Eres una verdadera guerrera", le escribió Rey de Castro a Anahí de Cárdenas. "Una total guerrera. Motivación para todos los que están pasando por lo mismo que tú, hermosa", comentó Rengifo.

ESCRIBIR PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS

En su más reciente post de Instagram, la actriz ─recordada por su participación en las películas "Asu mare" y "No me digas solterona"─ contó que se sometió a su primera quimioterapia y que escribir le ha ayudado a sobrellevar el problemas.

Así, para Anahí de Cárdenas, describir sus emociones mediante palabras le ayudaba a enfrentar mejor sus “días más oscuros”. “Es lo único que me calma la cabeza”, dijo en su Instagram. Y es que, según confesó, “el cerebro es complejo. A veces se cruza, nos pasa a todos…”.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Actualmente, participa en el rodaje de la película "No me digas solterona 2"

