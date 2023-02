Anahí de Cárdenas cuenta el dolor que le producen las quimioterapias. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas sigue mostrando en sus redes sociales las quimioterapias que está siguiendo tras enterarse que padece de cáncer de mama. En Instagram publicó una serie de vídeos donde sale rapándose el cabello, no obstante, hace poco agregó otro donde confiesa que tuvo que cancelar una sesión de fotos por el fuerte dolor que sentía:

“Hoy tenía una sesión de fotos que tuve que cancelar por el dolor, pero me he pasado el día en un proyecto (en la compu) que espero salga pronto. ️ Empecé a diseñar y me di cuenta lo oxidada que estoy, entonces me he pasado el día viendo tutoriales de YouTube para reaprender a usar illustrator”, aseguró.

Anahí de Cárdenas señala que sus defensas bajaron por el tratamiento que está siguiendo y la hacen sentir poco productiva.

“Mi pelo está aun cayéndose y se ve francamente terrible. Ando con las inyecciones de las defensas y la espalda se me parte en 2 cada 25 minutos, así que, probablemente estén haciendo efecto. El doctor me dijo que la manera de saber si estaban funcionando las vacunas era el dolor, así que aparentemente ya estoy con las defensas donde deberían de estar”, dijo.

Sin embargo, la actriz sostuvo que a veces tiene la sensación de no hacer nada y prefiere estar en su cama por el dolor:

“Me gusta sentirme productiva, así que en mi próxima quimioterapia me voy a llevar mi compu y me pondré a trabajar para hacer una “quimo-útil” jajaja. Lo digo porque la sensación de inutilidad que te da estar en cama es muy grande, y realmente quisiera que de todo esto salga algo productivo. ¡Utiliza tu tiempo efectiva y eficientemente, me dijeron alguna vez... eso hare!”, ️concluyó.

A pesar de ello, Anahí de Cárdenas ve su enfermedad como una posibilidad de hacer cosas nuevas tal y como mencionó en un post de Instagram que había escrito una obra de teatro donde espera que pronto pueda realizarse.

