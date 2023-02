Anahí de Cárdenas se recupera de las quimioterapias. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas está en constante lucha contra el cáncer de mama y en sus redes sociales siempre les cuenta a sus seguidores cómo va avanzando su tratamiento y cómo se ha recuperado satisfactoriamente.

Desde que le diagnosticaron esta enfermedad, ha dejado de hacer muchas cosas, sin embargo, poco a poco las ha ido retomando y una de sus actividades favoritas, aparte de la actuación, es el deporte.

Dejó de practicarlo porque las quimioterapias eran desgastadoras, no obstante, después de dos meses y medio, ha podido hacerlo de nuevo. En una publicación que subió a su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas reveló que ahora sí puede hacerlo:

“¿Quién se va a hacer deporte por primera vez en 2 meses y medio? ¿Quién? ¡Yo piiiii! Siempre con mesura, voy a ir tranqui, y voy a comer porción doble de comida más tarde, ¡lo prometo! ¡Les cuento que tal me fue más tarde!”, se lee en su descripción.

Muchos de sus seguidores comentaron la foto y aseguraron que es una mujer fuerte ya que a pesar de las adversidades está haciendo lo posible para seguir adelante. Además, consideran que Anahí de Cárdenas es un ejemplo a seguir por la lucha constante que sigue contra el cáncer de mama.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Ella forma parte del elenco de "No me digas solterona 2".

