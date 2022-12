Anahí de Cárdenas desmiente nuevamente una noticia falsa sobre su muerte. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas mantiene al tanto a sus seguidores sobre su recuperación de cáncer de mama y se ha convertido en un ejemplo para muchos ya que muestra su valentía en cada publicación.

Así como hay personas que le apoyan, hay seres inescrupulosos que, en más de una ocasión, han lanzado noticias falsas anunciando su muerte. Esto llegó a oídos de la exmodelo quien no dudó en utilizar sus redes sociales para desmentirlo tajantemente:

“Amigos, no crean todo lo que leen. Comprueben sus fuentes por favor. No me he muerto, acá estoy aún. No se van a librar de mí tan fácil”, escribió Anahí de Cárdenas en Twitter. Además, invitó a sus seguidores a que “no crean todo lo que leen” ya que la mayoría de información que circula en Internet es falsa.

Por otro lado, pidió que compartan “noticias más importantes” ya que el país está pasando por una situación incontrolable a causa del nuevo coronavirus. En sus historias de Instagram, la actriz peruana bromeó con esta noticia y aseguró que se siente “famosa”:

“En realidad eso me hace sentir súper famosa. Es bien estúpido, pero me siento como Menudo o Salserín cuando a la gente se le ocurría ‘matar’ a un integrante. No he muerto, amigos, estoy acá”, comentó.

Asimismo, también comentó que es imposible que los noticieros saquen una nota de esa magnitud sin comprobar fuentes, por lo que aseguró que se trataría de una broma de mal gusto:

“No creo que la cadena de noticias haya publicado esta foto, me imagino que es un meme, o alguien que se quiere pasar de gracioso”, se le escucha decir a la cantante. Cabe resaltar que no es la primera vez que anuncian una noticia falsa sobre la muerte de Anahí de Cárdenas, y todas las veces, la artista ha salido al frente a desmentirlo.

