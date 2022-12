Anahí de Cárdenas revela en redes sociales que fue internada de emergencia. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas contó, en redes sociales, que fue internadad de emergencia, pero ya se encuentra en su casa recuperándose. El lunes pasado, la actriz asistió al set del nuevo programa de Mathías Brivio, “Más vale tarde”, de la que fue madrina.

Después de cantar y conversar un poco con el conductor, la actriz reveló a través de sus redes sociales que tuvo que ser internada de emergencia. “Me sentía muy mal, estaba con escalofríos, no sentía los dedos de las manos, tenía tembladera, dolor de cabeza”, comentó la artista por medio de sus historias de Instagram.

Sin embargo, los médicos que le atendieron le pusieron una inyección para el dolor y le dieron de alta. Al llegar a su casa, Anahí de Cárdenas siguió sintiéndose mal, pero esta vez le dolía el estómago.

“Llamé a mi mamá para que me acompañara a la clínica, me vio, me tocó la frente, me puso el termómetro y tenía 40 de fiebre”, comentó mientras estaba en la cama del nosocomio.

Luego de hacerle análisis y de haberla internado, la cantante reveló que se siente muchísimo mejor y cree que se trate de una infección al estómago porque comió algo antes de que se sintiera mal:

“Creo que es porque comí una ensalada de esas que viene preparadas, pero creo que no vienen lavadas, no estoy segura”, comentó. A pesar de su malestar, de Cárdenas agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores por su estado de salud y ahora está esperando los resultados de los análisis.

EL APOYO DE LA FAMILIA

Durante la entrevista con Brivio, Anahí de Cárdenas recordó que tras su primera quimioterapia perdió cinco kilogramos. “No podía comer nada, no podía ver comida, el doctor me decía: ‘Come lo que quieras con tal que te alimentes, te necesito fuerte’”, contó.

En ese sentido, la actriz de “Aj Zombies!” recalcó la importancia del apoyo familiar en esta situación espinosa. “Mi familia ha sido mi roca, en realidad todo lo que he podido hacer es gracias a ellos, mis amigos también quienes han estado allí animándome”, aseveró.

Como se recuerda, “Más vale tarde” es el nuevo programa de Mathías Brivio y se emite por Latina televisión de lunes a jueves después de “90 noche”.

