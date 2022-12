Amy Gutiérrez y Mayra Goñi volvieron a ser amigas después de perdonarse mutuamente. | Fuente: Composición

Después de que Amy Gutiérrez dijera a nivel nacional que "fluiría un beso" con Nesty si es que la situación lo ameritaba mientras concursaban en "El Dúo Perfecto", se generó una serie de comentarios a los que Mayra Goñi no fue ajena ya que aseguró que no sería más su amiga.

Sin embargo, luego de tantos dimes y diretes, las artistas se reconciliaron y así lo hizo saber la exintegrante de "Son Tentanción":: “Ya habíamos hablado en privado, las cosas están claras y todo en paz, así que ‘peace and love’ con todos”, aseguró al diario El Trome.

Por otro lado, se solidarizó con Mayra Goñi luego de que sufriera acoso por redes sociales: “Me solidarizo totalmente con Mayra y como compañera artista siempre voy a estar ahí para apoyar a quien me necesite. Si la veo en algún momento también la saludaré con todo el cariño del mundo. Le deseo lo mejor siempre, a ella y Nesty”, confesó.

Además, la intérprete de “No te contaron mal” espera que esta situación no se repita ya que no es sano para ninguna mujer: “Mucha gente cree que eso es ‘normal’, pero no está bien. Sé que las autoridades están buscando a la persona y me parece lo más correcto. Espero que lo encuentren y que asuma las consecuencias de sus actos”.

¿MARA GOÑI SIGUE CON NESTY?

Después de toda la polémica que generó en redes sociales y tras cerrar su cuenta de Instagram, se incrementó los rumores de que la relación entre Mayra Goñi y Nesty había terminado, sin embargo, la actriz se encargó de desmentirlo:

“De hecho es difícil llevar una relación a distancia, desde que comenzó la cuarentena no nos vemos y no sabemos ni siquiera cuándo nos volveremos a ver. Estamos tratando de llevar la relación, tiene sus altas y bajas, pero estamos bien. El día que decidamos no estar, obviamente lo vamos a comunicar”, finalizó.

