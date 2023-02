Amy Gutiérrez se despide del Callao | Fuente: Instagram

La intérprete de “Como se perdona”, Amy Gutiérrez, se despidió del distrito que la vio nacer y en el que pasó los mejores momentos de su niñez y adolescencia, Callao. Así lo anunció ella a través de su cuenta oficial de Instagram.

Amy Gutiérrez recorrió los lugares que solía visitar cuando era pequeña y manifestó su nostalgia al irse, aunque recalcó que será algo que “vale la pena”, pues todo lo hace para mejorar la calidad de vida de su familia.

“Y así me despido de mi gente... De mi barrio! De mis vecinos queridos... Mi ''mercado rojo'' al que siempre iba con mi mamá cuando era pequeña”, escribió junto a una fotografía en la que abraza a una de sus vecinas.

“Siento nostalgia. Algo de tristeza y a la vez felicidad. Satisfacción. Una mezcla de sentimientos encontrados. Será difícil al comienzo pero vale la pena millones de veces solo por mi familia que tanto amo y daria todo por ellos”, anotó la joven salsera.

“Gracias a ustedes por su cariño... Me hacen bien. Hasta siempre mi Callao hermoso”, finalizó su publicación Amy Gutiérrez en la red social, en la que ya tiene más de 753 mil seguidores.

Hace unas semanas, Amy Gutiérrez alcanzó uno de sus más grandes sueños: comprarle un hogar a su familia.

“No lo puedo creer. Ya es mío, pero ¡wow! no lo puedo creer y me emociono mucho porque no saben todo lo que he tenido que pasar. Este es un sueño que yo no pensaba cumplirlo, era un sueño inalcanzable, que estaba demasiado alto para lo que yo tenía económicamente”, dijo en sus ‘stories’.

“Estos son los días más maravillosos para mí. Voy a empezar a mudarme, en un nuevo hogar, en un nuevo año”, agregó la salsera Amy Gutiérrez de apenas 21 años.

