Amy Gutiérrez no se queda de brazos cruzados frente a la cuarentena y se mantiene activa con sus proyectos laborales. Este año, continuará con sus proyectos musicales -ya se ha adelantado que tiene en manos un trabajo con el productor Sergio George- y quiere incursionar en la actuación.

"Tengo planeado hacer mucha música, quiero trascender internacionalmente con mi carrera, tengo pensado estudiar más, emprender más proyectos, hacer más conciertos, según me pueda adaptar en esta cuarentena. Y pienso dedicarme a la actuación. Hay muchas sorpresas", comentó en un comunicado de GV Producciones.

Su debut en la televisión se daría con la telenovela "Princesas", al lado de Andrés Wiese y Flavia Laos, que se estuvo rodando durante el verano. "Me van a estar viendo en televisión actuando un poquito", comentó previamente a RPP Noticias.

En el plano romántico, Amy Gutiérrez se declara soltera, pero esto no quita que se encuentre "bien y tranquila". La artista está contenta por tener a su familia sana y el cariño de sus fans. "Eso para mí es el amor que me llena totalmente", sostuvo la intérprete de "Cómo te olvido".

AMIGAS Y RIVALES

Recientemente, ella estuvo involucrada en un lío relacionado a Mayra Goñi y Nesty. La última decidió romper su amistad después de que la salsera comentara estaba dispuesta a darse un beso con el músico si "fluía" en el escenario, durante su participación en “El Dúo Perfecto”.

Finalmente, el enredo terminó con unas disculpas de parte de Mayra; mientras que Amy aseguró que ya estaban "en paz" y le deseaba lo mejor a la pareja.

Por otro lado, la artista participó en "Mi mamá cocina mejor que la tuya", cuyo capítulo se estrenará este 7 de junio. Ella admitió sentirse nerviosa porque "no soy muy virtuosa en la cocina". La experta es su madre a quien califica como muy buena cocinera. A pesar de los fallos, ella se divirtió: "la idea era pasarla bien, reírse muchísimo".

Ella compitió contra Aldo Miyashiro y parece que el plato de Amy Gutiérrez quedó mejor. "Solo a él le gustó su plato, al resto, no. No se veía muy bien. Aldo, no sabes cocinar", comentó.

