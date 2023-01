Amy Gutiérrez aseguró que Sergio George no le pertenece a Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram

Amy Gutiérrez evitó entrar en polémicas y rechazó la existencia de alguna rivalidad entre ella y Yahaira Plasencia. Como se recuerda, ambas cantantes se encuentran trabajando con el productor Sergio George. Incluso, la joven artista asegura que ha estado en comunicación con la salsera, después de que se sometiera a una operación a los riñones.

“Con Yahaira súper bien. Yo he estado ahí en comunicación, sé que estuvo mal hace poco y he estado orando mucho por ella. Me parece que ella está en un momento de recuperación, donde está empezando a tomar fuerza otra vez”, contó Amy Gutiérrez a América Espectáculos sobre su relación con Plasencia.

Ante los rumores de una rivalidad entre ambas, la cantante de salsa negó que existiera alguna y aseguró que Sergio George está en todo su derecho de trabajar con diferentes artistas del medio. “No creo que haya rivalidad ni tampoco creo que Sergio sea solo de Yahaira como dicen. Es un productor y puede trabajar con quien él quiera”, agregó.

Amy Gutiérrez y Sergio George están produciendo música de un género diferente a la salsa, y podría ser más cercano al pop, según revela la artista de 21 años. “No es salsa, es algo totalmente diferente. Estilo Ariana Grande, algo así. Me gusta muchísimo también. Creo que está bueno explorar un poco cualquier otro género musical”, comentó.

SOBRE MAYRA GOÑI

Por otro lado, Amy Gutiérrez mencionó el acoso sexual del que fue víctima la actriz Mayra Goñi, y confesó que tuvo todo su apoyo en un momento que provocó mucha indignación entre los usuarios de redes sociales.

“Me solidaricé mucho con ella, creo que esto no tiene que pasarle a ninguna otra mujer y tampoco normalizarlo”, confesó tras la polémica con Mayra Goñi por el cantante urbano Nesty. “Obviamente tenía todo mi apoyo, hemos hablado. Está todo bien”.

