Sergio George reveló estar trabajando con Amy Gutiérrez, después de que crecieran los rumores sobre una futura colaboración musical. Ahora, el famoso productor aseguró que está desarrollando un proyecto distinto a la salsa o las baladas y confía en el talento de la cantante peruana para lograrlo.

Durante la emisión de “América Hoy”, Amy Gutiérrez y Sergio George hablaron sobre su nuevo proyecto musical. En ese sentido, el productor estadounidense destacó que siempre había estado interesado en trabajar con la artista. “Hace rato que le pongo la mira a Amy y estamos trabajando en algo a ver qué pasa”, contó.

En esta nueva faceta, la cantante de 21 años no cantará salsa ni baladas, sino que se aventurará en un género completamente nuevo. Según explica George, se trata de algo que nunca se ha hecho en el mundo de la música latina.

“Estamos trabajando en algo que no es salsa. Le dije a Amy ‘yo te veo más allá’. No es balada, pero va a ser otra cosa. Y es un reto mío, yo quiero hacer algo musicalmente que honestamente no se ha hecho en el mundo latino y puede que Amy sea la primera artista que pegue en ese género nuevo”, dijo para “América Hoy”.

Por su parte, Amy Gutiérrez, acompañada de sus padres en la cuarentena, agradeció la confianza de arriesgarse en un género nunca antes escuchado en la música latina.

“Yo quiero decir personalmente que gracias por la confianza. Mis papás están muy felices y ellos no pueden creer que esté trabajando como un maestro que es Sergio”, expresó la joven intérprete. “Sí, ahí estamos preparando algo”.

“Tienen un gran talento como hija (…) Va a ser mucho por el país y por ustedes obviamente”, aseguró el famoso productor Sergio George a los padres de Amy Gutiérrez.

