La cantante Amy Gutiérrez habló nuevamente sobre la frase polémica que dijo cuando participaba en “El dúo perfecto” junto a Nesty. Cabe recordar que la artista aseguró que "si fluía un beso con él”, se daría.

Sin embargo, en el programa “El Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel le preguntó sobre su relación con Mayra Goñi después de que la actriz confesara que ya no serían más amigas.

“Esa entrevista que a mí me hicieron no era necesario hablarlo en cámaras, pero yo nunca mencionaba nada porque era un tema que yo ya hablé en su momento con Mayra, yo no juzgo a nadie, esa entrevista fue un malentendido, yo no lo dije con una intención, no hubo un acercamiento, no hubo nada”, expresó Amy Gutiérrez.

Mientras avanzaba la entrevista, la intérprete de “No te contaron mal” se quebró al aclarar que esa frase no fue intencional, sino era un tema de si sucedía en la presentación con Nesty:

“Era el personaje de la canción, no era un tema de Amy, era un tema del artista de que sí fluía. A mí no me ha fluido Nesty como hombre, me da mucho que desear cuando la gente habla y señala”.

En otro momento, insinuó que Mayra Goñi había hablado sobre su familia y eso no lo iba a permitir: “Se conversa directamente, te tengo ahí para escribirte, pero si se meten con mi familia es algo que yo no puedo permitir. Hoy quiero mostrar a esa Amy que no se va a dejar”.

LA POLÉMICA

En una entrevista en vivo por medio de Instagram, Mayra Goñi la artista confesó que Amy Gutiérrez la decepcionó al dar sus declaraciones sobre Nesty:

“Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que, si ameritaba, podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan, normal, y si no me mandan, pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó, porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó”.

