'América Hoy' registró 4.5 puntos de ráting, el pasado 14 de julio. | Fuente: Instagram

El programa “América Hoy”, conducido por Renzo Schuller y Ethel Pozo, sigue bajando en el ráting. De acuerdo con el reporte de Ibope Time, el magacín obtuvo 4.5 puntos, el pasado 14 de julio.

Si bien la pandemia ha obligado a muchos a quedarse en casa, esto no se ha reflejado en un aumento de audiencia en los diferentes programas de la parrilla.

En abril, cuando se estrenó el programa de educación “Aprendo en casa” consiguió liderar su horario con su bloque para inicial con 13.7 puntos (a las 10 a.m.) y primaria que llegó a los 15.5 puntos (a las 10:30 a.m.). En esa misma fecha, este fue el puntaje de su competencia “Mujeres al mando” (7.5 puntos), de Latina; “Combinado” (2.4), de Panamericana TV; y “América Hoy” (7.1), espacio de América TV.

Desde entonces, el ráting del magacín de Ethel Pozo ha ido bajando. El pasado 30 de junio, registró 5.1 puntos; mientras que "Mujeres al mando", bajo la conducción de Maricarmen Marín y Thaís Casalino, obtuvo 4.7 puntos.

Dada la coyuntura, “América Hoy” se está enfocando en mostrar casos sociales. Incluso contó con la presencia de Gisela Valcárcel, en las últimas semanas.

LA BAJA EN EL RÁTING

Por otro lado, está el caso de Lady Guillén, quien conduce “Tengo algo que decirte” en Latina. El 13 de julio, obtuvo 3.7 puntos de ráting. Ella explicó por qué su espacio también ha bajado en las cifras:

“Hasta el momento la audiencia ha tenido un giro distinto. Ahora la gente está viendo ‘Aprendo en casa’ (programa para los alumnos que siguen las clases desde su hogar), las mamás están más con sus hijos viendo la televisión. Un poco el porcentaje de formatos y programas que veían antes las madres y en general han sido afectados en todos los canales”, señaló al diario Ojo.

SALIDA DE NATALIA SALAS

La exconductora del programa, Natalia Salas, reveló que dejó "América Hoy" porque ya no le podían pagar.

"No se podía tener a todo el equipo completo. Entonces nos dijeron que no nos podían seguir pagando. Es una situación incierta, pero yo ya no creo que vuelva, porque el programa tiene otro corte y mi personalidad no encaja por ahora", contó.

