Alondra García Miró exhortó a sus seguidores a que no bajen la guardia frente a la pandemia del nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

El cese de la cuarentena no significa, por supuesto, el fin de la pandemia del nuevo coronavirus. Y esto lo sabe bien Alondra García Miró, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre la importancia de no ponerle pausa a la lucha contra la COVID-19.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de “Te volveré a encontrar” señaló: “Desde el fondo de mi corazón, quiero pedirles que por favor no bajemos la guardia frente a esta pandemia que nos está tocando vivir”.

Así, García Miró instó a sus seguidores —que en esta red social suma más de 3 millones— a que no salgan de casa a no ser que sea urgente. “Les ruego que seamos responsables y cuidadosos con salir de casa. Responsables con NO SALIR si en realidad no es necesario”, expresó.

La también empresaria afirmó que entiende la necesidad de quienes requieren salir a sus trabajos y buscan compartir con sus familiares y amigos. “Pero el distanciamiento social es la mejor manera de cuidarnos”, indicó.

En ese sentido, la pareja de Paolo Guerrero se dirigió a las personas jóvenes, pues pese a tener la menor probabilidad de contraer el virus, no quita que puedan ser “portadores asintomáticos”. “Son muchos los casos de personas que nunca tuvieron síntomas, pero que contagiaron a sus seres queridos sin saberlo”, recordó.

De allí que la mejor defensa frente a la todavía vigente pandemia sea respetar las medidas de seguridad. “En caso tengamos que salir de casa, seamos cuidadosos y estemos atentos con mantener la distancia, tener bien puesta la mascarilla y lavarnos las manos constantemente”, apuntó la intérprete nacional.

Un contexto que, sin duda, puede generar dificultad para muchos, según reconoció García Miró, pero que no es imposible de sobrellevar. “Nada es imposible en esta vida si uno le pone ganas y son justamente esas ganas las que todos debemos tener para erradicar el virus”, advirtió.

Por ello, como reflexión final, la modelo puntualizó: “Cuando nos encontremos renegando por este tiempo complicado, recordemos que todas estas medidas son nuestra mejor defensa para enfrentarnos al virus y que depende de uno mismo el mantenernos sanos”.

Te sugerimos leer