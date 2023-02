Alondra García Miró asegura que Paolo Guerrero la apoya en todo. | Fuente: Instagram

Luego de que el futbolista Paolo Guerrero señalara que no aceptaría que su pareja Alondra García Miró tuviera escenas de besos con otro artista, dada su participación en la telenovela "Te volveré a encontrar", la actriz aseguró que el seleccionado peruano la apoya en todo.

De acuerdo a la modelo, Guerrero está muy orgulloso del trabajo que ella está realizando y, por ello, está feliz. En ese sentido, rechazó las malas interpretaciones que se le dieron a las palabras del deportista.

“Está bastante orgulloso al igual que mi familia. Mi papá me escribió diciéndome que está súper orgulloso de mí y todos me han felicitado. Me siento súper bien”, declaró Alondra García Miró, a propósito del estreno de "Te volveré a encontrar", para el bloque América Espectáculos.

“Mi prioridad soy yo, y mi felicidad es mi prioridad. Yo estoy feliz ahorita, eso es lo que quería aclarar. Él me apoya en todo lo que he decidido, mis trabajos. Entonces no entiendo porque irse por ese lado”, añadió la modelo.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO?

El futbolista expresó que "no podría soportar" que Alondra García Miró actúe en escenas donde bese a otra persona, durante la transmisión en vivo con Jeffersón Farfán vía Instagram.

"No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella", manifestó Guerrero. "Y eso está bien, pero yo no podría soportarlo", agregó.

Farfán, al escuchar la respuesta de su amigo, le dijo "pero tienes que respetar su trabajo". Mientras que la modelo acotó: "No lo haría (una escena de besos). Siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa".

