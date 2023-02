Alondra García Miró reconoció no ser amiga de Yahaira Plasencia, aunque la conoció una vez y le cayó bien. | Fuente: Composición

Las últimas semanas, los futbolistas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán realizaron un par de transmisiones en vivo que causaron furor en las redes sociales. Así, ambos revelaron que se encuentran pasando la cuarentena con Alondra García Miró y Yahaira Plasencia, respectivamente.

A horas de realizar su debut como actriz en la telenovela “Te volveré a encontrar”, Alondra García Miró tuvo una breve entrevista con el programa “América Hoy” y se pronunció sobre dichas transmisiones, hechas a través de las cuentas de Instagram de los futbolistas.

“Esos en vivo han sido muy graciosos…”, dijo al inicio Alondra. “Han desencadenado muchos comentarios… No (son mis amigos ni Jefferson Farfán ni Yahaira Plasencia)… En realidad, Jefferson es muy amigo de Paolo, como todo el mundo sabe”, reconoció la modelo.

Asimismo, contó que no mantiene contacto con la salsera, aunque aseguró que tuvo una primera impresión bastante positiva sobre ella cuando la conoció.

“A ella he tenido la oportunidad de verla una vez... No es que seamos amigas ni que conversemos, pero sí la conocí una vez, me cayó súper bien, súper linda, súper buena onda, pero no somos amigas, para nada, no tengo contacto con ella… Pero le deseo lo mejor a los dos”, puntualizó.

DEBUT COMO ACTRIZ

Con la telenovela “Te volveré a encontrar”, Alondra García Miró debutó como actriz en la televisión el 20 de abril. La modelo, que pasa la cuarentena en Brasil con su pareja Paolo Guerrero, explicó por qué decidió incursionar en la actuación e hizo frente a las críticas sobre su nueva faceta laboral.

La joven respondió a los comentarios negativos que se les hace a las modelos decididas a emprender una nueva faceta como actrices. “Creo que no se debe juzgar a alguien sin ver antes su trabajo. No pueden juzgar antes de tiempo sin saber por todo lo que pudo pasar uno para llegar ahí. Yo me quedo tranquila porque me preparé muchísimo y di todo para no decepcionar a nadie. Soy muy comprometida con todo lo que hago”, indicó.

Por ello, la joven empresaria recalcó que debió pasar por dos cásting, además de prepararse en talleres intensivos con Sergio Galliani y Norma Martínez. “El elenco es maravilloso y estuve rodeada de actores de los que he aprendido muchísimo. Absorbía todo el conocimiento como esponjita”, afirmó al diario Correo.

