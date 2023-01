Alondra García Miró aseguró que Paolo Guerrero no ve más 'Te volveré a encontrar' debido a que volvió a los entrenamientos. | Fuente: Composición

Alondra García Miró reveló hace unos días que su pareja, el futbolista Paolo Guerrero, no ve más la telenovela “Te volveré a encontrar” —producción que ella protagoniza— debido a que reinició sus actividades con el club de fútbol donde juega.

Así lo dio a conocer durante la emisión de “En boca de todos”, el viernes pasado, luego de que uno de los conductores diera por sentado que el delantero nacional sintonizaba la telenovela que se transmite por América TV.

“De hecho sí, sí la ha estado viendo, pero ahora como ha empezado con los entrenamientos, acá ya todo está regresando a la normalidad”, respondió Alondra García Miró en alusión a que Paolo Guerrero retomó su trasbajo con el Spot Club Internacional de Brasil.

Y es que, de acuerdo con la también empresaria, al encontrarse en Brasil, “Te volveré a encontrar” se transmite más tarde que en Perú. “Acá son dos horas más, la telenovela empieza casi a las 11:40 de la noche, es tardísimo”, dijo. “Es complicado [que vea la telenovela] por el horario”, añadió.

¿HAY FECHA PARA EL MATRIMONIO?

En más de una ocasión, Alondra García Miró se ha referido a una posible boda con Paolo Guerrero. Sin embargo, durante la pasada emisión de “En boca de todos”, la empresaria tuvo una conexión en vivo con Doña ‘Peta’, madre del futbolista, en la que adelantó más detalles de sus expectativas.

De acuerdo con la actriz de “Te volveré a encontrar”, ella espera contraer matrimonio con el delantero nacional como máximo en el 2022. En ese sentido, la mamá de su pareja se mostró de acuerdo con llevar a cabo la boda lo más pronto posible y les dio a ambos su bendición.

“No me he puesto a pensar cómo sería, me gustaría que sea algo muy familiar, muy íntimo. Que sea lo que Dios quiera”, apuntó García Miró al ser consultada sobre cómo quisiera que sea la celebración de su unión con Guerrero.

Donde no hubo dudas fue en el lugar en el que se llevaría a cabo la boda. Según la modelo, ella quiere casarse en Perú y no en Brasil, país donde viene pasando la cuarentena junto al jugador del Internacional.

