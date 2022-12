La actriz de 'Te volveré a encontrar' compartió una dolorosa experiencia de su niñez. | Fuente: Instagram

Alondra García Miró reveló la historia de su cicatriz en el rostro. La actriz de “Te volveré a encontrar” utilizó sus redes sociales para compartir una de las experiencias más difíciles de su niñez: su perro le mordió la cara. Desde entonces ha sido parte de su vida, por lo que no teme a hablar sobre ese suceso.

En su cuenta oficial de Instagram, la artista peruana contó que su mascota le había provocado una lesión en el rostro, y tuvo que ser operada de emergencia. Tan solo tenía 7 años, pero los cortes eran lo suficientemente grandes para dejar una marca posterior a la recuperación del accidente.

“Cuando tenía 7 años mi perro me mordió la cara. Fue un accidente bastante fuerte. Me tuvieron que llevar de emergencia a la clínica para que me operen. Me operaron la nariz, que fue un corte bastante grande y en el lacrimal también”, dijo García Miró a sus seguidores en una de sus historias de la red social.

En ese sentido, Alondra García Miró explicó que tenía que ser sometida a otra operación con cirujano plástico para la zona de la nariz, sin embargo, no accedió. Así es como, sin saber que quedaría una cicatriz, se dejó el rostro tal y como había quedado, debido al trauma que le generó toda esa situación.

“A los siete años no pensaba si me quedaría una cicatriz. Mi abuelita estaba erre con erre que me tenía que operar un cirujano plástico para arreglarme la cicatriz (…) Cuando era chiquita yo dije, no quiero que me vuelva a operar porque me dio terror fue como un trauma y me dejé la cicatriz así”, agregó la pareja de Paolo Guerrero.

ES PARTE DE SU HISTORIA

En la actualidad, para Alondra García Miró, dicha cicatriz en el rostro es parte de su historia de vida. Aclara que hay días en los que se nota más y otros menos, pero siempre está dispuesta a hablar de ello sin temores y, por ende, decidió enviar un mensaje a todos los que tengan una.

“Ahora sí lo cuento abiertamente, lo enseño abiertamente, es parte de mí, es parte de mi historia. Y para todas las que tengan una cicatriz que les genera algún tipo de desconfianza o inseguridad, que sea todo lo contrario, que sea algo que la diferencia del resto porque todas somos únicas y todas somos bellas”, concluyó la actriz y modelo de 28 años.

