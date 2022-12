Alondra García Miró recuerda a su madre en esta fecha especial. | Fuente: Instagram

El Día de la Madre es una fecha especial para todos, sin embargo, hay quienes no pueden pasarla con su mamá ya que la cuarentena obligatoria les impide ir a visitarla. No obstante, algunos personajes de la farándula solo abrazan el recuerdo de la mujer que les dio la vida porque ya no se encuentra presente.

Una de ellas es Alondra García Miró quien le dedicó un extenso mensaje de amor a su madre, Maricarmen Santillana, puesto que falleció en el 2010. En una entrevista que dio para la revista Ellos & Ellas, contó sobre ella:

“Mi mamá quiso ser diseñadora, pero no tuvo la oportunidad. Se dedicó a otras cosas. Cuando yo le conté que quería estudiar diseño fue la más contenta con mi decisión. Hasta el día en que mi madre estuvo conmigo en carne y hueso me ayudó en todos mis proyectos”, aseguró.

Además, en su publicación en redes sociales, se dirige a su mamá quien se fue cuando Alondra García solo tenía 18 años: “Feliz día a mi mami que me cuida desde el cielo. Quiero que sepas que te extraño todos los días de mi vida. Es difícil vivir sin ti. Sin tus abrazos, sin tus consejos, pero sé que estás conmigo, protegiéndome desde otra dimensión”.

También le dedicó unas líneas a su abuela: “Feliz día a mi Gelita preciosa. Mi abue. La más reilona y amorosa del mundo. Gracias Dios por darme una abuela tan maravillosa.. Te amo con toda mi alma.Para todos los que aún tienen a sus mamitas físicamente, abrácenlas, engríanlas, cuídenlas y díganle cuánto las aman. Feliz día de la madre para todas! Que Dios las bendiga”.

Hace unas semanas, Alondra García Miró había compartido una foto con su mamá cuando la estaba cargando de bebé y reflexionó sobre cuánto debemos valorar a nuestras madres:

“Aprovechemos en este tiempo, el privilegio de poder compartir con quienes amamos.Si no estamos físicamente juntos, siempre hay maneras de demostrar cuán importante es alguien para nosotros. Quizá vivíamos tan de prisa que no nos deteníamos para compartir”.

Te sugerimos leer