Juan Carlos Rey de Castro halagó a Alondra García Miró tras compartir roles con ella en 'Te volveré a encontrar'. | Fuente: Instagram / Juan Carlos Rey de Castro

El debut actoral de Alondra García Miró en “Te volveré a encontrar” despertó más de un comentario positivo de sus colegas con quienes compartió roles durante la grabación de la telenovela en el 2018.

Así, Juan Carlos Rey de Castro, conocido actor de cine, teatro y televisión, aprovechó en compartir una fotografía en redes sociales, donde aparece junto a García Miró en aquella temporada de rodaje, para dedicarle más de un elogio a su trabajo y profesionalismo.

“Ese fue mi primer día de grabación en ‘Te volveré a encontrar’. Un verdadero placer trabajar con Alondra García Miró”, escribió Rey de Castro desde su cuenta de Instagram. “Una mujer tremendamente talentosa, responsable, trabajadora, preocupada por los detalles, perseverante. Además de ser una excelente persona”, añadió.

Seguidamente, el intérprete nacional agradeció al productor Miguel Zuloaga por haberlo convocado a este proyecto televisivo que llegó a la pantalla chica en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

La publicación de Rey de Castro recibió las palabras de agradecimiento de Alondra García Miró, quien se mostró impresionada por la fotografía y comentó:

“¡Qué buena foto! Estaba en el baúl de los recuerdos, Sebas y Lucy. Gracias por enseñarme tanto en cada escena. Fue un placer trabajar contigo. ¡Excelente compañero y súper talentoso! ¡Que sigan los éxitos, Juanca!”.

MENSAJE POR EL FIN DE LA CUARENTENA

El cese de la cuarentena no significa, por supuesto, el fin de la pandemia del nuevo coronavirus. Y esto lo sabe bien Alondra García Miró, quien hace unos días utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre la importancia de no ponerle pausa a la lucha contra la COVID-19.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de “Te volveré a encontrar” señaló: “Desde el fondo de mi corazón, quiero pedirles que por favor no bajemos la guardia frente a esta pandemia que nos está tocando vivir”.

Así, García Miró instó a sus seguidores —que en esta red social suma más de 3 millones— a que no salgan de casa a no ser que sea urgente. “Les ruego que seamos responsables y cuidadosos con salir de casa. Responsables con NO SALIR si en realidad no es necesario”, expresó.

En ese sentido, la pareja de Paolo Guerrero se dirigió a las personas jóvenes, pues pese a tener la menor probabilidad de contraer el virus, no quita que puedan ser “portadores asintomáticos”. “Son muchos los casos de personas que nunca tuvieron síntomas, pero que contagiaron a sus seres queridos sin saberlo”, recordó.

De allí que la mejor defensa frente a la todavía vigente pandemia sea respetar las medidas de seguridad. “En caso tengamos que salir de casa, seamos cuidadosos y estemos atentos con mantener la distancia, tener bien puesta la mascarilla y lavarnos las manos constantemente”, apuntó la intérprete nacional.

