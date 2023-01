Alondra García Miró marcará su debut como actriz en la novela 'Te volveré a encontrar'. | Fuente: Instagram

Por primera vez, Alondra García Miró tendrá un rol en la televisión peruana gracias a su participación en "Te volveré a encontrar". La telenovela de América TV se estrenará el 20 de abril y la famosa modelo brindó algunos detalles sobre la nueva producción que dará inicio a su carrera como actriz.

La joven empresaria aseguró que llevó talleres de actuación con Sergio Galliani y Norma Martínez, dos personalidades emblemáticas del teatro peruano, como preparación para su papel. Por otro lado, reveló que no sabe nada sobre la postproducción de "Te volveré a encontrar", pese a que la ficción se grabó hace más de dos años.

“Me preparé mucho para hacer el papel, llevé talleres con Sergio Galliani y Norma Martínez, que me ayudaron para el personaje. La novela se grabó hace dos años y medio, no he visto nada, pero sé que el público va a reír, llorar y sufrir con la historia”, comentó Alonda García Miró al diario Trome.

La artista confesó sentirse nerviosa por la emisión de la telenovela. Tanto así que más de una noche se ha mantenido despierta. Ella considera que pronto el público presenciará una “linda historia” en "Te volveré a encontrar".

“Me encuentro muy nerviosa, hay noches que no puedo dormir desde que me confirmaron que la novela se emitiría en Perú. Estoy emocionada porque todo el público podrá disfrutar de una linda historia”, agregó Alondra García Miró sobre su debut en la actuación.

SOBRE EL MATRIMONIO

Por otro lado, la empresaria y actriz se refirió al inesperado momento que experimentó durante una transmisión junto a Paolo Guerrero. En el video en directo, vía Instagram, el padre Omar, secretario general de Caritas de Tablada de Lurín, preguntó a la pareja cuándo se casarían.

“Fue un bonito momento al conectarnos en nuestras redes sociales con el padre Omar y solo nos reímos con lo que nos dijo. Por ahora nos hemos unido a su campaña para llevar canastas solidarias a las personas que tienen una situación complicada”, manifestó Alondra García Miró.

Te sugerimos leer