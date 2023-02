Nicola Porcella habla de su participación en la novela 'Te volveré a encontrar'. | Fuente: Instagram

La novela “Te volveré a encontrar” llegará a las pantallas nacionales este 20 de abril y cuenta con el primer protagónico de Alondra García Miró. Además de ella, estará Nicola Porcella quien confesó estar preparado para las críticas.

El exchicoreality conversó con el diario El Trome y aseguró que ha aprendido mucho en esta etapa de su vida y ha trabajado mucho para que su participación en la novela sea impecable:

“¿Si estoy preparado para las críticas?, pues siempre estamos expuestos a las críticas buenas y malas. Hay gente que le gusta mi trabajo y a otros no, pero estoy muy tranquilo porque los que trabajaron conmigo se han sentido contentos con mi participación”, dijo.

Además, Nicola Porcella confiesa que, como es costumbre, se reúne todo el elenco para ver el primer capítulo, pero por las medidas que se están tomando para evitar el contagio del nuevo coronavirus, eso no se podrá dar: “Me hubiera gustado ver el estreno de la novela con mis compañeros, pero lamentablemente no se podrá”.

El conductor de “Todo por amor” también habló sobre la broma que le hizo Jely Reátegui sobre que parecía “una puerta” al momento de actuar. Porcella confiesa que ha tomado clases de actuación para perfeccionar su talento:

“Cuando surgió ese comentario lo tomé del lado divertido, porque me bromeaba (Jely Reátegui) siempre. Desde que comencé en la actuación siempre estuve con un coach, asistí a varios talleres y para la novela me preparé mucho más. Grabé con mucha gente que me dio confianza y verán otra faceta de mi trabajo”.

Finalmente, Nicola Porcella no sabe el futuro que tendrá “Todo por amor” ya que solo les dijeron que por el momento no iban a continuar:

“Me han dicho que el programa por el momento no iba a continuar, no sabemos si va a regresar. Me daría mucha pena, pero estoy muy agradecido porque es un programa bonito. Sin embargo, así es la televisión, igual ahorita estoy enfocado en otros proyectos”.

