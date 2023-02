Alondra García Miró confirmó que desearía casarse con su 'actual pareja', en alusión a Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram / Alondra García Miró

Se lucieron juntos en su regreso a Lima y celebraron sus respectivos cumpleaños uno al lado de otro. Así suelen dejarse ver Alondra García Miró y Paolo Guerrero, la pareja que, aunque no han confirmado oficialmente su relación, se muestra más unida que nunca.

Aunque la modelo descartó en más de una oportunidad una próxima boda junto al capitán de la Selección peruana, en una reciente entrevista con la revista Somos aseguró que mantiene la ilusión de casarse con su “actual pareja”, en alusión el delantero del Internacional de Brasil.

“Claro que sí [me gustaría]”, dijo ante la posibilidad de casarse con Guerrero. “Pero todo a su tiempo. Lo dejo en manos de Dios. Cuando tenga que ser, será. Cuando sea, lo contaré”, añadió. Sin embargo, para García Miró, el matrimonio no es algo cercano todavía. “En algún momento, esperemos que sí. Por ahora ando superenfocada en mi trabajo”, manifestó.

Asimismo, la protagonista de Te volveré a encontrar afirmó que es una persona “muy creyente”. En ese sentido, espera que un sacramento como el matrimonio se dé hasta que la muerte los separe. “Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, expresó.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró iniciaron su relación a fines de 2014, tras conocerse en un evento benéfico. | Fuente: Captura (YouTube)

A BRASIL POR AMOR

En el 2014, Alondra García Miró se encontraba participando de un reality televisivo a la vez que sacaba a flote su propia marca de zapatos. Pero en diciembre de ese año, cuando estaba a punto de retirarse de la televisión para potenciar su emprendimiento, pasó algo inesperado.

Fue durante ese mes que, en una actividad benéfica, conoció a Paolo Guerrero. Allí brotaría el romance y, más adelante, a inicios del 2015, cuando el 9 de la Selección peruana debía regresar a Brasil para la pretemporada, Alondra decidió acompañarlo.

“Por amor”, respondió García Miró cuando le consultaron por qué se marchó al país carioca y, también, por qué se quedó. En adelante, seguiría una relación tirante con la prensa, que, según la modelo, “Me daba rabia, porque [afirmaban cosas que] no eran así”. “No es fácil estar en un país donde no hablan tu mismo idioma, no es la misma cultura, no está tu familia, no tienes con quién conversar. Estás sola”, agregó.

Te sugerimos leer