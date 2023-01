Alessandra Denegri confesó su lucha contra la bulimia y la depresión por su físico. | Fuente: Instagram

La industria de la moda (generalmente) impone cánones de belleza irrealistas para las mujeres. Hay voces que se han alzado en contra, como la modelo Adriana Lima. En Perú, la actriz Alessandra Denegri ("Al fondo hay sitio" y "Sres Papis") brindó un valiente testimonio sobre su lucha contra la bulimia y la depresión ─frente a las imposiciones de belleza en el modelaje y la televisión─ además de aceptarse tal cual es.

"Mi lucha por mi autoaceptación es constante, sobre todo cuando no logro callar la voz en la cabeza que me dice que no soy suficiente", sostuvo en un largo comunicado, en su cuenta de Instagram, donde menciona situaciones que la llevaron a sentirse incómoda con su físico.

El primer caso fue a las 15 años, cuando trabajaba como modelo para una marca de venta por catálogo. Le exigieron bajar de peso en cinco días. "Me veía como una adolescente normal; sin embargo, ellos querían que cumpla, desde esa edad, con un estándar absurdo de belleza y lo que es peor, venderle eso a las chicas que veían ese catálogo", recriminó Alessandra Denegri.

Nuevamente le pidieron bajar de peso para una telenovela (de la que no dio nombre) "porque la antagonista no podía verse más 'gorda' que la protagonista", explicó la actriz de "Sres Papis". Ella contó que a algunas actrices les daban pantys para tapar la celulitis. "La otra actriz es una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida, tal cual es. Imagínense lo que te hace eso en la cabeza", recriminó.

"Desde entonces empezó mi lucha con el espejo, la balanza, las dietas, bulimia, privaciones, excesos, depresión si me engordaba y la incapacidad de verme como soy", mencionó Alessandra Denegri.

La recordada actriz de "Al fondo hay sitio" señaló que su trabajo por aceptarse tal cual es continúa. Y que su publicación, en Instagram, es para apoyar a otras personas que se sienten como ella. "Somos hermosas aunque a veces nos cuestes verlo porque nos enfocamos en estupideces físicas y nos confundimos pensando que nos definen las cosas equivocadas", sostuvo.

