La empresaria Alejandra Baigorria estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que la vincularan con el alcalde de La Victoria, el exfutbolista de Alianza Lima George Forsyth.

Tras varias semanas, la modelo decidió descartar por completo algún romance con el burgomaestre y, ahora, decidió utilizar su cuenta de Instagram para dejar un contundente mensaje.

"La vida me hizo una mujer tan fuerte. Entre caídas, bajadas y subidas, llantos, risas y muchas cosas. Que hoy ni tú ni nadie podrá meter ese veneno en mi vida", anotó la chica reality en su publicacación, la cual acompañó con una fotografía artística.

Asimismo, recalcó que solo es relevante conocerse uno mismo y las personas que son muy cercanas. "Siempre ten presente lo que eres, lo que digan no importa. Al final, el que te conoce solo se ríe", escribió la joven.

DESCARTA ROMANCE

En una entrevista con el programa ‘En Boca de Todos’, la chica reality aseguró que sí hubo un acercamiento con el alcalde de La Victoria, pero esto solo se dio debido a que iban a trabajar juntos.

“En realidad yo no siento nada ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, dijo Alejandra Baigorria.

Con estas declaraciones, la joven empresaria puso fin a los rumores de un posible romance con el exarquero de Alianza Lima.

