Alejandra Baigorria aclara que solo existe una amistad con George Forsyth. | Fuente: Instagram

La modelo y empresaria Alejandra Baigorria hizo un alto a los rumores de romance con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, y aclaró que entre ambos solo existe una relación amical.

“Hay gente que lo dice con burla o ironía, no le tomo importancia y a la gente que lo dice con cariño, qué bonito, pero para comenzar, George y yo somos amigos, eso que quede clarísimo porque hay muchas especulaciones pero nada es cierto”, recalcó en América Espectáculos.

Asimismo, recordó que la amistad entre ellos nació a causa de la ayuda que se brindó, por la pandemia del nuevo coronavirus, y destacó que no tiene otras intenciones con Forsyth.

“Somos muy amigos, nos hemos conocidos bastante por el tema de las donaciones, y el trabajo en equipo que hemos hecho. Repito tenemos una amistad linda, no hay nada más allá. No tengo intenciones de algo más, ahorita estoy sola y enfocada en mis cosas”, expresó la también participante de "Esto es Guerra".

De otro lado, Alejandra Baigorria se refirió a las declaraciones de la exesposa de George Forsyth, Vanessa Terkes, quien consideró que se estaría tramando un romance entre la chica reality y el alcalde con intenciones de hacer campaña presidencial.

“Cada uno es esclavo de sus propias palabras. A mí no me afecta en nada porque yo no tengo que ver en ese tema. Yo solo me desligué de la parte que me correspondía y dije lo que pensaba de George, que lo sigo pensando: sigue liderando las encuestas por su trabajo", sostuvo.

"Ustedes los ven trabajando todos los días en la cancha. Y además no hay nada porque no hay ningún vínculo sentimental. Yo no tengo problemas con ella ni con nadie”, añadió Alejandra Baigorria.

Te sugerimos leer