Alejandra Baigorria está lista para ser madre y ha confesado que, a sus 32 años, ha pensado en formar una familia. La empresaria de Gamarra ha tomado una seria decisión y aseguró que no necesita de un hombre para tener a sus hijos:

“Estoy en tratamiento para congelar mis óvulos, siempre dije que quería ser madre. Este año cumplo 32 y para estar tranquila me he asesorado con un médico. No necesito tener una pareja para hacer realidad mi sueño. Si no llega el ‘príncipe azul’, que no creo que aparezca, tengo la posibilidad de ser madre”, comentó al diario Trome.

Por otro lado, ha reiterado que no está soñando con casarse ya que su compromiso no fue como lo esperaba: “Ya se ‘pinchó’ el globo, ya tuve anillo y me di cuenta de que no es un cuento de hadas”, concluyó.

Asimismo, desmintió los rumores sobre su romance con George Forsyth y solo lo considera su amigo: “Estoy soltera, sin compromisos, sin salientes, nada de nada, mi corazón está solo y feliz. (Sobre George Forsyth) Solo somos amigos, no hubo nada, hay solamente una bonita amistad”.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

La chica reality comentó que está soltera y que por el momento no está buscando un romance. Sin embargo, sorprendió a más de uno al confesar que le gustaría tener hijos y está considerando en un tratamiento para ello:

“Tengo 31 años y de hecho ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto y he pensado una vez en el tema de inseminación artificial”, confesó en sus redes sociales.

RUMORES DE ROMANCE

El alcalde no dudó en afirmar que sí se encontraba interesado en la participante de "Esto es guerra":

“Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto”, aseguró al diario Trome.

Estos rumores iniciaron cuando Alejandra Baigorria y Gorge Forsyth trabajaron juntos para donar mascarillas a la comisaría de La Victoria.

