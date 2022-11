A comienzos del 2020, la chica reality demandó nuevamente a Guty Carrera por sus declaraciones en "El valor de la verdad". | Fuente: Instagram

A inicios de este año, Alejandra Baigorria decidió demandar nuevamente a su expareja Guty Carrera tras su polémica participación “El valor de la verdad”. En palabras de la chica reality, la razón para tomar acciones legales contra él fue “por la paz de su familia” y recientemente, aclaró que el proceso no ha terminado.

Frente a la coyuntura del caso de violencia de Stephanie Valenzuela y durante una conferencia virtual, la integrante de “Esto es Guerra” se solidarizó con la modelo peruana y refirió que las denuncias por violencia son “algo que tienen que hacer todas las mujeres”, por lo que, no deben tener miedo o vergüenza a callar una injusticia.

“Lo digo porque yo también lo pasé. Me parece muy bien que Stephanie haya denunciado y que vaya hasta el final”, expresó Baigorria en conferencia de prensa. “Nadie tiene derecho a levantarte la mano, eso no se debe permitir. Me solidarizo con ella, porque lo que le ha pasado es traumático, que afectar en su vida psicológica, va tener que ser fuerte y llevar una terapia”, comentó en la conferencia virtual, como lo recoge el diario Ojo.

Al ser consultada por la denuncia que anunció contra su expareja Guty Carrera por sus declaraciones en “El valor de la verdad” a inicios de año, la empresaria Alejandra Baigorria rechazó haber terminado con ese proceso, y aseguró que buscará seguir hasta las últimas instancias con su defensa legal.

“Seguramente pronto van a tener noticias sobre eso porque no ha acabado aún, yo soy una mujer que va a seguir hasta el final y eso sigue, no ha acabado, no voy a decir nada porque las cosas se ven con hechos”, reveló en la conferencia virtual.

LA DENUNCIA CONTRA GUTY CARRERA

El pasado 28 de enero, Alejandra Baigorria confirmó una nueva demanda contra Guty Carrera, quien fue su exnovio luego de que el chico reality contará detalles privados sobre su relación en “El valor de la verdad”. En ese entonces, aseguró que sus abogados evaluarían el caso para que sea llevado a la justicia.

"Si hablamos de verdades, creo que el público puede sacar sus conclusiones y sin ser muy difícil. Me da mucha pena. Como una mujer hecha y derecha y una buena educación de mis padres, lamentablemente mis abogados van a tener que tallar en todo caso. Estoy triste porque mi intención no es hacerle daño a nadie, pero a veces uno se hace daño a sí mismo. La justicia tendrá que verlo", dijo a “En boca de todos”.

