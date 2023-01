Alejandra Baigorria descartó incursionar en política, pues se encuentra enfocada en su negocio en Gamarra. | Fuente: Instagram / Alejandra Baigorria

En más de una ocasión, Alejandra Baigorria ha aparecido públicamente junto a George Forsyth, alcalde de La Victoria, en medio de iniciativas benéficas a favor de las personas golpeadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

Por ello, la empresaria de Gamarra fue consultada recientemente si estaba interesada en incursionar en la política. Ella reveló en el programa América Espectáculos que, en efecto, había recibido más de una propuesta por parte de partidos políticos.

“Sí, he tenido varias propuestas antes, ahora no, pero sentía que no era el momento. Siento que uno tiene que preparase, por ahora estoy bien así. En ningún momento dije querer ser alcaldesa de La Victoria, menos teniendo un súper alcalde (George Forsyth)” comentó.

Sin embargo, Baigorria afirmó que por el momento no se encuentra entre sus metas candidatear a algún cargo público. Un desafío mayor para el cual, según ella, se debe estar “mentalmente preparado” debido a la fuerte exposición mediática.

“Hay que estar mentalmente preparado, porque el bullying va a ser muy fuerte, esa gente que chanca es duro. Tienes que estar preparado intelectualmente y psicólogicamente. Además, tienes que quererlo hacer. Y ahora no está en mis planes, estoy creciendo con mi empresa de ropa, tengo mucho más proyectos y estoy enfocada en otra cosa”, indicó.

En ese sentido, la concursante de “Esto es Guerra” sostuvo que George Forsyth tiene su “voto de fe” si se presentara a las elecciones presidenciales por considerarlo bien preparado para el puesto. “Pero habría que ver qué otro candidatos hay”, puntualizó.

SU RELACIÓN CON FORSYTH: "UNA LINDA AMISTAD"

Hace una semana, Alejandra Baigorria hizo un alto a los rumores de romance con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, y aclaró que entre ambos solo existe una relación amical.

“Hay gente que lo dice con burla o ironía, no le tomo importancia y a la gente que lo dice con cariño, qué bonito, pero para comenzar, George y yo somos amigos, eso que quede clarísimo porque hay muchas especulaciones pero nada es cierto”, recalcó en América Espectáculos.

Asimismo, recordó que la amistad entre ellos nació a causa de la ayuda que se brindó, por la pandemia del nuevo coronavirus, y destacó que no tiene otras intenciones con Forsyth.

“Somos muy amigos, nos hemos conocidos bastante por el tema de las donaciones, y el trabajo en equipo que hemos hecho. Repito tenemos una amistad linda, no hay nada más allá. No tengo intenciones de algo más, ahorita estoy sola y enfocada en mis cosas”, expresó la también participante de "Esto es Guerra".

