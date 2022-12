Aldo Miyashiro admitió que varios partidos le ofrecieron postular al Congreso. | Fuente: Facebook

Aldo Miyashiro se propone seguir ayudando a la comunidad desde su rol como actor y conductor. El año pasado, lanzó la Cocina del Pueblo para brindar almuerzos a los más necesitados. Este 6 de marzo, estrena la obra "Nuestras mujeres" y el 100% de su parte se destinará para la compra oxígeno. Su afán de ayuda está muy alejado de cualquier aspiración política.

El conductor de "La banda del Chino" admitió que, el año pasado, recibió varias propuestas para lanzarse a la política y a todas les dijo no. "Varios partidos me ofrecieron postular al Congreso y hasta me propusieron una vicepresidencia", contó.

Pero las rechazó porque "no quería que pareciera que lo de la ayuda se hizo con un afán o intereses posteriores", comentó al diario Correo.

Con 45 años, Aldo Miyashiro no se marea ante estas propuestas ya que tiene claro lo que desea: "Donde estoy ahora es el mejor lugar que tengo para ayudar, puedo llegar a muchísima gente, en vez de estar sentado en una banca del Congreso conversando para ver cómo votamos el miércoles".

Por otro lado, el actor y director se mostró indignado ante la ausencia de los políticos en los lugares más necesitados. "No entiendo como no pueden llevar una canasta a lugares, donde un alcalde sabe que vive la gente más pobre de su distrito, y que allí debió llegar primero. No logro entender cómo no trabajan para su gente y constantemente traicionan a los que votaron por ellos", sostuvo.

GANÓ LA BATALLA CONTRA LA COVID-19

Aldo Miyashiro ganó la batalla contra el nuevo coronavirus, pero el miedo nunca dejó de estar presente en su familia. A fines de enero, el conductor de “La banda del chino” dio positivo y tuvo que aislarse en casa junto a su esposa Érika Villalobos y sus dos hijos.

La enfermedad no le atacó fuerte como en otros casos, pero estuvo recuperándose en cama y se le dificultaba realizar algunas actividades. “Me agarró leve. Es decir, fueron días insoportables en cama, pero no fue de gravedad”, contó a la revista Somos.

“Mucha fiebre, un dolor espeluznante en el cuerpo. Me faltaba un poco el aire cuando caminaba. Estuve mal del estómago, no quería comer. Fue bravo, como una gripe multiplicada por 30, durante días. Felizmente no llegó a mayores”, detalló sobre los síntomas que experimentó tras contagiarse de la COVID-19.

Aldo Miyashiro recobró la salud con el paso de las semanas y, el pasado 1 de febrero, regresó totalmente recuperado a la conducción de “La banda del chino".

MÁS INFORMACIÓN

La obra "Nuestras mujeres" es protagonizada por Leonardo Torres Villar, Bruno Odar y Julián Legaspi, bajo la dirección de Miyashiro. Tres amigos se reúnen semanalmente para jugar a las cartas. Un día, uno de ellos extrañamente se retrasa. ¿Qué se debe hacer cuando un amigo se presenta y confiesa un terrible crimen?

Estreno: Sábado 6 de marzo por Joinnus y Movistar Play.

