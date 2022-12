Aldo Miyashiro defiende a Macarena Vélez y Angie Arizaga. | Fuente: Composición

El actor y conductor de televisión Aldo Miyashiro se pronunció sobre los casos de Macarena Vélez y Angie Arizaga, quienes en los últimos días se han visto envueltas en casos de violencia contra la mujer.

El presentador de "La banda del Chino" señaló que en muchas ocasiones, cuando las mujeres denuncian cualquier tipo de agresión a las autoridades, no suelen ser escuchadas.

"Es terrible cuando le pasa esto a las mujeres porque casi siempre nadie les cree. No les cree el jefe de la Policía, el fiscal, la prensa. Por momentos, no les cree nadie", dijo Aldo Miyashiro a RPP Noticias.

Asimismo, señaló que Macarena Vélez debió recibir apoyo por parte de América Televisión.

"Se han tomado algunas decisiones, de la cuales yo a pesar de ser figura del canal, sí me parece que habría que revisar el tema de Macarena. Yo no la conozco, no es mi amiga, nunca nos hemos ni cruzado, pero creo que ella es víctima de agresión", agregó.

Por otro lado, el popular 'Chino' también se refirió al caso de Angie Arizaga, quien fue víctima de violencia verbal por parte de su expareja Nicola Porcella.

"En el caso de Angie, el canal tomó una decisión bastante clara. Ellos tienen una relación de bastantes años y en la que evidentemente hay problemas. Ahora, no están juntos porque me parece que Nicola se está tomando una especie de retiro. Espero que este sea el capítulo final de una historia que hemos seguido todos con mucha pena", detalló.

EL DATO

Aldo Miyashiro regresa a la dirección teatral con "Vóley", una comedia solo para adultos que se estrena este 29 de agosto en el teatro Julieta. Los actores que forman el elenco de la muestra son Sebastián Monteghirfo, Andrés Salas, Fiorella Luna, Vania Accinelli, Gretta Lisboa y Valkiria Aragón.

