Alaín Almeida desmiente la noticia sobre su muerte. | Fuente: Instagram

El cantante Alaín Almeida mostró su incomodidad y sorpresa luego de que en Facebook circulara una supuesta noticia que informaba su muerte. La página “El Julgolero” lanzó una publicación sin contrastar y aseguró que el salsero había sido encontrado en su casa con signos de adicción.

“Se sospechaba desde un principio que su repentino deceso se debió al excesivo consumo de estupefacientes tras encontrar varios sobres de clorhidrato de cocaína alrededor del cuerpo sin vida del cantante”, se lee en la primera parte del post.

Al ver que le llegaron miles de mensajes a sus redes, Alaín Almeida aseguró que sigue más vivo que nunca y contó que no le importan lo que dicen en Facebook sobre él, menos si se trata de “su muerte”:

“¡Me han matado! Seguro me morí por COVID. Me declaro oficialmente contra el nuevo orden mundial y en contra de todos los Gobiernos del mundo; me da igual si me matan de mentira o de verdad... nadie me va a callar así me pongan bozal”, escribió en Instagram.

Cabe resaltar que no es la primera vez que salen noticias falsas sobre el deceso del cantante y la mayoría de las veces, Almeida salió a desmentirlo.

El artista nació en Cuba y después de radicar en Perú durante 15 años, obtuvo su nacionalidad peruana en el 2017. El cantante ha integrado orquestas conocidas en la industria de la timba como “Bárbaro Fines y su Mayimbe”, después formó su propia orquesta “La Constelación de Cuba” y actualmente, es parte de “Los Mayimberos”.

LA INDUSTRIA MUSICAL SE REINVENTA

Alaín Almeida aseguró que los artistas nuevos han visto una manera de reinventarse en la cuarentena, sin embargo, confieso que eso ha incrementado la competencia:

“Todo esto tiene un lado negativo y otro positivo, y más que un reto, diría que es una oportunidad. Esta es la era del músico independiente. Ya no es necesario que una disquera grande contrate al artista para que este se haga conocido, ahora el internet puede hacerlo posible”, comentó al diario Expreso.