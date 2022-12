Magdyel Ugaz recordó su papel en 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: América TV

Magdyel Ugaz agradece a su personaje Teresita por enseñarle muchas cosas, tras su paso por “Al fondo hay sitio”. Como se recuerda, ella se caracterizaba por su energía y alegría frente a diferentes situaciones.

En esta cuarentena obligatoria, la actriz apareció bailando al ritmo de la famosa ‘Tere’ en su cuenta de TikTok para divertir a sus seguidores.

“La ‘Teresita’ me dio lecciones de vida, me dio el primer paso a reconciliarme con mi cuerpo, a aceptarme como soy”, contó Magdyel Ugaz al diario Trome.

En ese sentido, la actriz aseguró que Teresita significa una gran alegría y recuerda con nostalgia las escenas de “Al fondo hay sitio”. Para ella, es uno de los roles más importantes en su carrera artística.

“La ‘Teresita’ es una fiesta en mi vida y, hasta el día de hoy, tengo nostalgia cada vez que veo una escena de ella… Sin duda, es uno de mis papeles más importantes”, agregó.

REUNIONES DE "AL FONDO HAY SITIO"

Erick Elera y Nataniel Sánchez realizaron una amena trasmisión, en Instagram, durante la cuarentena. Y desde entonces, han soprendido con más contenido sobre “Al fondo hay sitio”. Para alegría de sus seguidores en casa, alejados por el confinamiento social, compartieron un divertido dúo en TikTok

Ambos recrearon una popular escena de la serie: cuando Fernanda de las Casas (Nataniel) intentó ser como Joel (Erick). Este momento es uno de los más recordados de la ficción.

En la descripción, el actor de “Dos hermanas” escribió: “Nueva versión Nataniel Sánchez. Pa' la gente jajaja Aún con diferencias de horario”. Por su parte, la actriz comentó: “¡Las cosas que me hace grabar Erick Elera cuando tiene insomnio! Me he divertido mucho haciéndolo. Cuéntenme si les gustó”.

