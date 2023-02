Adolfo Chuiman recibió la primera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora S.

A sus 74 años, Adolfo Chuiman recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El actor de "De vuelta al barrio", sin embargo, dejó en claro que continuará cuidándose frente al estado de emergencia nacional.

"Por fin ya me vacunaron. Me siento contento y más tranquilo. He batido récord, porque estuve más de un año encerrado en mi casa, pero eso no quiere decir que ahora voy a bajar la guardia por la vacuna, para nada", señaló al diario Trome.

Según Adolfo Chuiman, le costó "mucho estar alejado de todo". El intérprete volvió a la serie de América Televisión en enero de este año, luego de que en agosto de 2020 se suspendiera su participación en las grabaciones por ser parte de la población vulnerable ante la COVID-19.

Su retorno a la serie, no obstante, no significó el regreso del actor al set de grabación de "De vuelta al barrio", pues él seguirá rodando sus escenas desde su hogar. "Sí, me seguiré cuidando como antes", indicó.

Proyectos rechazados

Debido a la pandemia de la COVID-19, Adolfo Chuiman confesó que debió rechazar algunos proyectos para la pantalla grande. Una decisión que tomó para asegurar su salud.

"Debido al encierro y la pandemia he perdido propuestas de dos películas, una era norteamericana y otra peruana. También tuve la oferta de grabar un comercial, pero rechacé todo por no salir de mi casa. Primero y prioridad es mi salud", comentó.

Como se recuerda, en enero pasado, Chuiman lamentó que hayan aumentado los contagios y aseveró que no podía "ni salir a mirar la calle". “A veces sudo, me duele la cabeza y ya pienso que tengo la enfermedad. Me ‘sicoseo’, pero tengo un doctor de confianza que viene a verme a casa", dijo entonces.

En junio de 2020, Adolfo Chuiman perdió a su hermano mayor debido a la COVID-19. Por ello, el intérprete redobla precauciones y evita salir a la calle ya que teme contraer el virus.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer