Adolfo Aguilar participará en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. | Fuente: Difusión

Adolfo Aguilar reveló que regresa a la actuación con un nuevo personaje lleno de drama, por lo cual contó que está muy satisfecho pues ha sido todo un reto su papel.

"Acabo de terminar un proyecto, una mezcla de teatro y cine, un thriller de suspenso, con Pancho Cabrera, que sale de manera virtual la primera semana de octubre", expresó.

"Mi personaje es muy dramático, nada de comedia, que es a lo que estoy acostumbrado, y por eso me gusta mucho, es la primera vez que hago un personaje así. La verdad, estoy muy contento de regresar a la actuación", agregó.

De otro lado, manifestó que su productora Big Bang Films está a la espera de poder reactivarse luego de la pandemia, pues han quedado varios proyectos pendientes.

"Gracias a Dios, todo parece ir 'viento en popa', las cosas se están reactivando, tenemos pensado, para el próximo año, estrenar "No me digas solterona 2", terminar "Mundo gordo" y rodar "La peor de las bodas 3", entre otros proyectos más", mencionó.

En ese sentido, indicó que "el cine va a volver más pronto de lo que se pensaba" y que, en la más difícil situación, "el cine va a evolucionar, así como todos nosotros hemos evolucionado para poder avanzar en esta pandemia".

Para Adolfo Aguilar, la pandemia ha significado un impulso para mejorar en muchos aspectos. "Primero me asusté mucho, pero esta pandemia ha creado un Adolfo más positivo y más seguro de sí mismo", precisó.

"De mis miedos nacieron el trabajo y los resultados para poder seguir avanzando y pensar en el futuro de la actuación, el teatro y el cine. Sin duda, esto nos hizo evolucionar de una manera positiva", recalcó.

Por ello, Aguilar aseguró que ha aprendido que "tenemos que entender que, no podemos cambiar el pasado y no tenemos control sobre el futuro, entonces, lo que vivimos, literal, es el presente".

Actualmente, el artista tiene algunas propuestas para hacer televisión, las cuales está evaluando para poder tomar una buena decisión. "La televisión es parte de mi vida, es otra de mis grandes pasiones", señaló.

"ETHEL TIENE UN BRILLO ESPECIAL"

El productor, que estará este domingo en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya", señaló que se sintió muy cómodo pues es la segunda vez que participa en el espacio.

"Por ser la segunda vez que llegaba al programa me sentí mucho más familiarizado y, además, tuve de compañero a Renato (Bonifaz), quien creo que lo hizo muy bien, aunque, claro, aún le falta al chico. Yo sí sé cocinar, y me encanta hacerlo, así que me gustó participar en el programa", comentó.

Asimismo, no dudó en destacar la personalidad de la conductora del programa dominical, Ethel Pozo, así como su buena relación con Yaco Eskenazi.

"Conozco a Yaco desde que tiene diez años, es chalaco como yo, ha crecido conmigo, y siempre que me toque compartir con él me la voy a pasar muy bien", expresó.

"Y reencontrarme con Ethel, quien es una amiga entrañable desde que estudiamos teatro juntos hace muchos años, siempre será divertido. Además, me encanta ver que Ethel no solo es una bella persona por dentro si no que, también, tiene un brillo muy especial, un brillo que solo ella puede tener", concluyó.