Adolfo Aguilar reveló, que en sus treintas, estuvo a punto de casarse. | Fuente: Instagram

Adolfo Aguilar reveló un capítulo oculto de su vida. El exconductor de "Yo soy" estuvo a punto de casarse, pero finalmente decidió cancelar la boda.

Este hecho ocurrió hace aproximadamente 10 años. "Yo estuve por casarme como a los treinta y tantos [ahora tiene 46 años] Comencé, como en una película, a editar en mi cabeza las situaciones", contó al segmento de entrevistas "Dilo" de "El Comercio".

Sin embargo, Adolfo Aguilar dijo que se dio cuenta que la relación no tenía futuro y, por eso, decidió cancelar el matrimonio. Su explicación fue que su entonces novia era "posesiva" y nadie de su familia la quería.

"Estaba loca, era posesiva y yo no me había dado cuenta. Me di cuenta por un detalle que sucedió. Después mi familia me lo agradeció. 'Gracias a Dios, hijo', me decía mi mamá. Más o menos que la odiaban", comentó

Alejado de la televisión, Adolfo Aguilar se dedicará a los proyectos de su empresa Big Bang Films. | Fuente: Instagram

El actor y director de cine también recordó su primera decepción amorosa. Adolfo tenía 15 años y estaba enamorado de la prima de su mejor amigo. "Me moría por ella y, de pronto, salió con enamorado", agregó el exconductor de "Yo soy".

DEDICADO AL CINE

En este momento, Adolfo Aguilar dice haber cerrado su etapa en la televisión para concentrarse en los proyectos de la productora Big Bang Films como director y productor de cine.

Él debutó como cineasta con "La peor de mis bodas", protagonizada por Maricarmen Marín, que contará con tercera parte. Con la productora comentó que tienen 12 proyectos para televisión, cine y streaming incluido "No me digas solterona 2".

"Estoy de acuerdo con regresar a la televisión siempre y cuando se acomode a mis tiempos. Yo amo 'Yo Soy', es un lindo programa, pero demanda mucho tiempo", dijo Adolfo Aguilar hace unos meses.

