En 2019, el activista estuvo al borde de la muerte. | Fuente: Difusión

Juan Carlos Ferrando, activisita LGTB e hijo del recordado Augusto Ferrando, falleció este último martes tras complicaciones con su salud. Su pareja, Alfredo Caballero Rayter, confirmó la noticia a través de su cuenta de Facebook.

Ferrando había sufrido hace una semana un accidente casero en su vivienda en Pacasmayo, La Libertad, en donde vivían con su pareja. Este se encontraba delicado de salud tras su larga batalla contra la diabetes.

"Hoy martes 5 de mayo 1.46 a.m se fue a reunirse con su amada familia. Juan Carlos Ferrando Ferrando ya no está más con nosotros". escribió Caballero Rayter.

Una de las figuras que despidió al activista y comediante, fue el excongresista Carlos Bruce. A través de su cuenta de Facebook, el político lo recordó por sus luchas ante la igualdad. "Recuerdo que se abrió paso y se me acercó y luego de un fuerte abrazo me dijo: 'Esto no lo hacemos por nosotros sino para que estos chicos no tengan que pasar por lo que hemos vivido'".

Ferrando Ferrando, hijo menor de la familia, fue quien convocó la primera Marcha del Orgullo LGBT en 2002. Asimismo, en la década de los 90's fue una de las figuras más reconocidas en el arte Drag y humorístico.

