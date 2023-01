en el 2012, Susy Díaz pagó una reparación civil al Estado peruano por 200 mil soles, por ausentarse un día en el que el Congreso votó sobre la viabilidad del referéndum planteado en 1998 contra la reelección de Alberto Fujimori. | Fuente: YouTube

Susy Díaz pagó una deuda con el Estado por un montón que asciende a los 200 mil soles, luego de ser condenada, en el 2009, por recibir dinero de parte de Vladimiro Montesinos para ausentarse un día en el que el Congreso votó sobre la viabilidad del referéndum planteado en 1998 contra la reelección del expresidente Alberto Fujimori.

En entrevista con RPP Noticias, Pamela Cutipa, abogada de la exvedette, asegura que Díaz ha cancelado la totalidad de la reparación civil, por lo que no comprende por qué el procurador público ha solicitado a su patrocinada el pago de 188 mil 475 soles a modo de intereses, petición que considera injusta debido a que en la sentencia no se encontraba especificado esto.

Pamela Cutipa aseguró que Díaz cumplió con pagar el monto solidario que se le impuso. Además, afirmó que se le levantó el embargo de los bienes, por lo que no comprende la razón por la cual el procurador público le ha notificado el pago de intereses por un monto que asciende casi a la misma cantidad de la reparación.

“Susy es una de las pocas personas que ha pagado el monto de la reparación civil y ahora resulta que le quieren cobrar un montón por intereses. La sentencia no tenía intereses y eso es lo que nosotros alegamos. Esperamos que se resuelva. Se debe pagar lo que dice la sentencia; los intereses no estaban planeados ni requeridos”, apuntó a RPP Noticias.

Asimismo, la abogada de Díaz reveló que, en otros casos similares, ya han existido pronunciamientos públicos que estipulan que, si los intereses no están previstos en una sentencia, no se deben pagar.

“¡Es una locura! Hay un requerimiento que ya tiene varios meses y cuando nos pidieron el traslado [del dinero] nosotros dijimos ‘un momento, esto no nos corresponde’. La verdad no es justo, ella se prestó, vio cómo hacer para cumplir con el pago, le levantaron los embargos y ahora se les ocurre de la nada pedir los intereses. Han hecho un cálculo medio extraño ahí”, aseguró y criticó el accionar de la Procuraduría. “No tiene sentido, el procurador se levantó con ganas de fastidiar. No le cobra a medio mundo pero a ella así. La verdad es absurdo”, apuntó.

Por su parte, la excongresista aseguró que se trata de una “persecución política”, ya que es notificada de varias instancias. “La Policía, Fiscalía, Juzgado Anticorrupción, el Congreso. (…) He rematado todo”, señaló en declaraciones a Latina.

