Abogada de Macarena Vélez pide centrarse en la denuncia de la modelo con Adolfo Bazán y no en Nicola Porcella. | Fuente: Composición

La abogada de Macarena Vélez volvió a pronunciarse sobre el caso de su representada, quien en las últimas semanas denunció publicamente a Adolfo Bazán Gutiérrez por grabarla y tocarla sin su consentimiento.

Katty Cachay señaló que lo más importante es centrarse en la denuncia de Macarena Vélez y no involucrar a otras personas en el caso.

"Hay que centrarnos en el caso de Adolfo Bazán Gutiérrez, no en Nicola Porcella, no debemos olvidarnos de la denuncia", dijo la abogada en el programa "Válgame Dios".

SE FUE DE BOCA

Como se recuerda, la letrada hace unos días reveló que Macarena Vélez señaló en su declaración ante la Fiscalía que se encontró con Nicola Porcella en la misma discoteca donde fue vícitma de agresión por parte de Adolfo Bazán.

"Yo me encuentro concentrada en el tema de Macarena. Estar pensando en el señor Nicola Porcella, me parece irrelevante. Solo quiero aclarar que a mí, Macarena no me ha desmentido. Ella ha dicho lo mismo que yo. En ningún momento dije que estuvieron juntos, solo que saludaron esa noche", agregó.

Finalmente, Katty Cachay señaló que confía que la denuncia de Macarena Vélez contra Adolfo Bazán Gutiérrez "no quedará impune".

Estoy muy segura de que esto no quedará impune. Como ya dije, el señor Bazán indicó que estuvo mal difundir las imágenes (sin el consentimiento de Macarena), pero parece que él deconoce que eso es un delito", concluyó.

Abogada de Macarena Vélez pide centrarse en el caso de Adolfo Bazán Gutiérrez y no en Nicola Porcella. | Fuente: Composición

Te sugerimos leer