Plasencia se refirió al incidente que tuvo Darcourt durante una de sus presentaciones. | Fuente: Composición

Yahaira Plasencia respondió a las acusaciones que realizó Daniela Darcourt contra su hermano. Como se recuerda, esta última había señalado que durante su última presentación, Jorge Plasencia le lanzó agua con hielo en la cabeza.

"Hay que tener más cuidado a la hora de hablar", declaró Yahaira a Magaly, la firme. Jorge Plasencia se comunicó hace unos días con la conductora para negar dichos actos.

Asimismo, el programa sacó imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca que apuntaron que no fue el hermano de la salsera quien arrojó dicho vaso. "El tema ya está aclarado, no tengo nada más que decir", agregó Plasencia.

¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT?

La intérprete de "Señor mentira" señaló que uno de los autores de agredirla mientras ella estaba en escenario era Jorge Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia.

"Creo que estaba el hermano ahí y cuando vi eso, dije mejor me quedo callada y sigo con el espectáculo. La idea, me imagino, de ellos era llamar la atención o que se yo, no lo sé. Yo me di cuenta porque lo vi y al rato lo sentaron", dijo Daniela Darcourt al programa "Magaly TV: La firme".

Por otro lado, Jorge Plasencia se comunicó con Magaly Medina y dio sus descargos. El hermano de Yahaira señaló que él vio a quienes atacaron a Daniela Darcourt, pero descartó haber participado en este hecho.

Asimismo, el hermano de Yahaira dijo que está muy molesto con la acusación de Daniela Darcourt y le aconsejó que antes de señalarlo, pida las cámaras de seguridad.

