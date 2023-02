La actriz Vanessa Saba habla sobre la belleza. | Fuente: Instagram

¿Qué le atrae a la actriz peruana Vanessa Saba? El talento y las conversaciones, al menos así lo ha revelado en una entrevista al diario Perú 21. “Ser atractivo físicamente se gasta rápido, eso no sostiene una relación”, dijo la artista de 44 años.

Asimismo, la actriz aseguró que la amabilidad y las buenas acciones son un motor para ella, a pesar de que a veces ponga en duda su atractivo. “Lo dudo todos los días, porque uno se ve unos días mejor que otros. A todos nos pasa. La belleza es relativa: hay gente que no es bonita, pero es muy atractiva”, aseguró.

La actriz, que actualmente se encuentra presentando la obra “El Padre”, dirigida por Juan Carlos Fisher, confesó que, a pesar de no ser tímida, conserva el miedo al escenario cuando se sube a cantar (actualmente lo hace con Manolo Barrios, de Mar de Copas).

“(…) Es diferente. Como cantante estás desnudo. Como actor llevas un vestuario, un texto que no es tuyo. Era extremadamente tímida, pero no sabría decirte por qué. Tal vez tenía miedo de no estar a la altura”, comentó.

POLÉMICA EN TWITTER

La actriz también recordó un reciente episodio del que fue protagonista, cuando respondió —de una manera bastante particular— a un usuario de Twitter que la criticaba por recomendar a sus seguidores la película “Retablo”.

"No hay críticos serios en cuya crítica confiar y vamos a creer en una 'actriz peruana'?", preguntó un usuario, a lo que Vanessa respondió lo siguiente: “Le puedes creer a la concha de tu madre si quieres. A mí no me importa, los domingos no tengo paciencia".

La respuesta fue bien tomada por sus seguidores, que resaltaron la actitud de la actriz. “Ese día fue liberador para mí, muy divertido. No estaba enojada. No suelo responder y ese día dije por qué no. Siempre dicen lo que les da la gana, por qué uno no podría responder. (…) No soy confrontacional, esa fue una excepción y no hay que llegar hasta ahí.”, dijo

Te sugerimos leer