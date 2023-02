tony Rosado se disculpa por sus declaraciones sobre los feminicidios. | Fuente: Facebook

Revuelo e indignación causaron las declaraciones del intérprete de “Te me caíste mujer”, Tony Rosado, quien durante una entrevista en el programa de Magaly Tv intentó justificar los feminicidios que ocurren a diario en el Perú, así como su conducta agresiva con las mujeres que se suben a los escenarios en los que toca.

De acuerdo con Rosado, las chicas que se suben al estrado buscan que él “las toque”, sin embargo, no considera que su actitud con ellas incentive a la violencia. “Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso”, aseguró el cantante de cumbia.

Como consecuencia de ello, el Ministerio Público dispuso abrir 60 días de investigador preliminar en su contra, por incentivar a través de sus discursos la agresión hacia las mujeres. “Las expresiones del cantante Tony Rosado son absolutamente deleznables e inaceptables por incitar a la violencia contra las mujeres”, dijo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez a través de su cuenta de Twitter.

Parece que ello, sumado al rechazo de quienes solían ser sus seguidores, ha llevado a que Rosado utilice sus redes sociales para disculparse con un extenso mensaje, en el que pide perdón a su familia y a su público por sus declaraciones. No obstante, el cantante no evitó resaltar que sus palabras no serían un delito.

"Pido disculpas por mi mala conducta que reitero no es delito. Lo que salió en ese programa fue una pregunta donde me dicen qué opino sobre la última mujer que habían matado y contesté que no sabía nada y ni porque lo hacían y que seguro tenía odio o porque no le hacían caso, más no que yo estoy de acuerdo con que maten a mujeres", escribió.

Rosado aseguró que su carácter “impulsivo, aguerrido y ganador” responde a que busca que las cosas salgan bien y habló sobre las mujeres que forman parte de su vida. “Dios me bendijo con cuatro hermosas mujeres en mi vida: mi esposa, mis dos bellas hijas y mi engreída nieta. Soy el único hombre de la casa, como podría yo hablar de las mujeres si vivo rodeado de ellas”, aseguró.

