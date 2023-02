Susan Ochoa y Marisol | Fuente: Instagram y RPP

Luego de la estrepitosa salida de Susan Ochoa del programa de Gisela Valcárcel, “El artista del año”, por haberse sentido “minimizada y humillada”, una artista se sumó a las críticas a la popular ‘señito’, la conocida ‘faraona’, Marisol.

La cantante de cumbia reveló que pasó fuertes momentos en “El gran show”, cuando participó del programa en el 2015. “Me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui", comentó a un medio local y le dio todo su apoyo a la intérprete de “Ya no más”.

Sin embargo, días después Marisol decidió retractarse, pues señaló al programa “Válgame Dios” que no fue consciente de la repercusión que tendría su testimonio. La faraona de la cumbia prefiere tener “una buena relación con los medios”.

"Lo que pasa es que yo solo di una opinión y no sabía que iba a ser fuerte. No lo hice con mala atención. (...) Lo bueno y lo malo que yo viví en ese programa queda para mí y no quiero que la gente piense que es para buscar publicidad para mi. A mi no me gustan estas cosas", aseguró.

Susan Ochoa no se ha quedado callada, y ha decidido responderle a su colega y aconsejarle que no le tenga temor a nadie y que continúe con su denuncia. "Las cosas pasan por algo y hay que tener valor para denunciar, para decir lo que nos está pasando. No por oportunidad de trabajo, de estar en pantalla puede estar en juego nuestro amor propio, nuestra dignidad", dijo Ochoa.

Asimismo, la cantante se mostró sorprendida por las recientes declaraciones de ‘la faraona’. "Me sorprende, pero paz y amor para todos. Ella es una mujer luchadora, así que hay que seguir con nuestro camino (...) El perdón existe, sé que también las personas nos equivocamos, pero nada mejor que reconocer, pedir disculpas de corazón y no volverlo a cometer", finalizó.

