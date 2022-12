Mario Hart recibió el apoyo de la conductora Gisela Valcárcel al interpretar el tema 'Sopa de caracol'. | Fuente: Difusión

De vuelta al escenario. El piloto peruano Mario Hart regresó este sábado al programa "El artista del año" e interpretó el popular tema 'Sopa de caracol'. Sin embargo, su presentación recibió críticas.

Santi Lesmes, jurado del programa, no dudó en cuestionar la voz del esposo de Korina Rivadeneira e incluso pedir que el cómico Manolo Rojas vuelva para reemplazar a ex chico reality.

"Lo único que me pregunto es, ¿en qué momento vas a cantar Mario Hart? No ha cantado nada (...) no ha cantando absolutamente nada", criticó el panelista.

El cuestionamiento hizo que el corredor de autos recibiera el apoyo de Gisela Valcárcel, pero no impidió que se mostrara indignado y respondiera al jurado: "Yo puedo cantar cuando la producción me ponga una canción que tenga que cantar un poco más", señaló.

"Las canciones no las elijo yo, pero tampoco las elijes tú Santi", finalizó un incómodo Mario Hart.

El piloto peruano aprovechó para explicar su ausencia en el escenario de "El artista del año". Él viajó a Chile para participar en la categoría R3 del Copec Rally, la segunda jornada del Rally Mobil y a la vez fecha del Mundial de Rally. En el evento deportivo Mario Hart ganó el primer puesto de su categoría.

