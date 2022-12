Susan Ochoa y Josimar | Fuente: Instagram

Hoy se celebra la quinta gala del programa de concursos dirigido por Gisela Valcárcel “El artista del año”, que ya tuvo la actuación de Mario Hart, Pablo Heredia, Estefany Valenzuela y Yahaira Plasencia, entre otros invitados y participantes.

Una de las grandes presentaciones de la noche estuvo a cargo de la cantante ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar Susan Ochoa, quien compartió escenario junto al cantante Josimar.

La pareja se apoderó del escenario e interpretó los temas de salsa “A esa” y “Con la misma moneda”, interpretación que les valió un puntaje de 10-10-9 y el voto secreto, el más alto de la noche hasta ese momento.

“Susan no es una baladista, Susan es una extraordinaria cantante que puede hacer el ritmo que le pongan”, dijo Gisela Valcárcel en medio de las ovaciones del público.

Por su parte, Michelle Soifer también quedó encantada. “Hicieron lo que se les dio la gana. Me he quedado impresionada, me encanta su energía y me encanta ese dúo”, aseguró.

Tras la presentación, Gisela aprovechó para comentar que nunca antes se había dado la posibilidad de contar con Susan Ochoa en el programa de concursos, y que se le suele criticar por un tema de preferencias.

Para aclarar esta situación, anunció que el próximo sábado, en la sexta gala de “El artista del año”, la salsera Daniela Darcourt participará cantando y bailando.