La separación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo sigue dando que hablar. Tras la difusión de un video donde se le capta besando a la cantante Pamela Franco, varias figuras de la televisión se han pronunciado sobre el ‘ampay’. A estas se sumó Jazmín Pinedo en el programa “Mujeres al mando”.

“Yo que ya me había reconciliado con Christian Domínguez, ahora nos vamos a tener que volver a pelear”, dijo la conductora de televisión ante cámaras. “A mí el me cae muy bien, me parece sumamente gracioso, es bastante agradable, muy divertido. Pero no puedes seguir metiendo la pata y golpeando la misma piedra veinte veces, pues”.

Y es que, para Pinedo, esta no sería la primera vez que el músico se ve envuelto en situaciones similares. “Algo tienes que aprender de tus errores”, señaló la exconcursante de “Esto es Guerra”, quien, además, le aconsejó mantenerse lejos de los romances: “Yo no estoy diciendo que él [Christian] sea una mala persona, porque todos tenemos distintos aspectos en la vida donde podemos ser mejores que en otros. Pero en este claro ejemplo, él debería quedarse solo, estar soltero, porque no puede estar en una relación".

¿CÓMO SE CONOCIERON?

El pasado mes de agosto, Pamela Franco debutó como la nueva conductora del magazine de Latina “Se pone bueno”, espacio que compartía con Diego Chávarry y Christian Domínguez. “Es una gran oportunidad que la estoy aprovechando al máximo", aseguró. Sin embargo, ambos ya se conocían desde antes, pues participaron en el reality de concursos "Esto es guerra".

La bailarina y ahora conductora ha revelado en una entrevista con Trome que viajó a Lima en busca de trabajo. "Estudié Contabilidad, soy colegiada y cuando terminé mi carrera comencé a ejercer en Chimbote y aquí en Lima, trabajé para el Estado como cuatro años y luego comencé mi carrera como cantante", reveló y aseguró que entrar al mundo del espectáculo le afectó emocionalmente.

