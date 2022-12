Andrea Luna y Sebastián Stimman protagonizan 'La habitación azul'. | Fuente: Javier Gamboa

"¿Vas a salir calatita?" Este tipo de comentario irrespetuoso ─entre muchos otros en las redes sociales─ es el que Andrea Luna tuvo que aguantar a raíz del póster de su nueva obra de teatro "La habitación azul", en el que aparece sin brassier. "A mí me han destruido por el afiche", asegura la actriz, quien le hace frente a los comentarios machistas e incentiva a las demás a no quedarse calladas ante los maltratos.

"Me han faltado el respeto y me han hecho sentir mal [...] Como mujer sí me he sentido violentada y les quiero decir a todas que no se dejen, que denuncien. Hay lugares a los que pueden acudir. Nadie tiene por qué maltratarlas [...] Las palabras son a veces mucho más fuertes. Denuncien, no se queden calladas", recalca la artista a RPP Noticias.

Por este afiche Andrea Luna recibió comentarios irrespetuosos en redes sociales. Ella anima a las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato. | Fuente: Javier Gamboa

En el montaje "La habitación azul" ─donde actúa al lado de Sebastián Stimman y es dirigida por Mateo Chiarella─ Andrea Luna interpreta a cinco personajes, caracterizados por la soledad y la crisis de conexión, a través de 10 historias.

La obra muestra cómo los roles que asumimos, desde nuestra clase social o vida profesional, definen nuestros encuentros y desencuentros amorosos. Momentos apasionados, conexiones efímeras y el vacío de la soledad forman parte del hilo conductor de la historia. "Interpretar a cinco personajes diferentes a los que les pasa lo mismo ha sido todo un reto. Se reflexiona sobre cómo utilizamos a la gente para sentirnos bien, por un momento efimero, y luego caemos de vuelta en ese vacío", comenta la actriz.

Encuentros apasionados, conexiones efímeras y el vacío de la soledad forman parte del hilo conductor de la obra. | Fuente: Javier Gamboa

En paralelo a las tablas, Andrea Luna también aparece en la serie "Sres Papis" como Carolina Echenique. Ella cree que la ficción a gustado al público por su frescura y mostrar el rol de padres, que a veces no se explora mucho, con lo que ha conmovido a la gente.

Para ella, el consumo de drogas de su personaje se debe a la carencia de afecto. "Es un tema delicado. No me gustaría que la juzguen solo como 'la drogadicta' o 'la borracha'. Hay un tema detrás que es un mensaje para que las personas cuiden a sus hijos", recalca Andrea quien se proyecta continuar en la televisión este año.

Fecha: Jueves y viernes, a las 8 p.m. Sábados y domingos, a las 7 p.m. Hasta el 30 de junio.Lugar: Teatro Ricardo Blume. Jr. Huiracocha 2160, Jesús María.Entradas: Desde S/38.5 en Teleticket.

'La habitación azul' se presenta en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María. | Fuente: Javier Gamboa

